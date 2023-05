Najnowsze dane do jakich dotarłem mówią, że na UAM pracuje 1341 profesorów.

Zakładam, że większość to osoby, które przekroczyły, bądź zbliżają się do średniej krajowej lat życia.

Nic dziwnego, że w tej grupie jest dość dużo zgonów.

Mam wrażenie, że ktoś próbuje robić aferę z dupy.