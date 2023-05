Mężczyzna usłyszał zarzuty stosowania groźby w celu zmuszenia do określonego zachowania, za co grożą nawet 3 lata więzienia.

Ciekawe czy pod ten paragraf podlega także osoba, która mówi nieprawidłowo parkującemu, że jak ten nie odjedzie, to zgłosi wykroczenie do SM? To przecież też jest stosowanie groźby w celu zmuszenia do określonego zachowania, nie?Dlatego ja z nikim nie dyskutuję, tylko walę fotę i wysyłam do SM :D