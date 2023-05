jako rasowy pedalarz nie miałem nawet pojęcia i myślalem że jednak mam pierwszenstwo, ale to dla tego ze lubie swoje kości i na przejazdach zwalniam by upewnic sie, ze auto mnie przepuści zanim wjadę. Jako kierowca zaś szanuje swoj czas i wolę się na przejeździe zatrzymać. Ale na gamoni wpadających na pełnej #!$%@? na przejazd pod auto, to chyba tylko połamane kości działają. Niestety.