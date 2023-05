Wprowadzenie tej opłaty ma na celu zniechęcenie nabywców do kupowania tego typu opakowań

Co za kretynizm. Producenci nadal będą produkowali jednorazówki tylko tę opłatę dorzucą do ceny produktu.A my będziemy mieli wybór albo nie kupować nic, albo kupić drożej. I gdzie tu ta ekologia?Przecież nie przyjdę z własnym opakowaniem do sklepu i nie powiem żeby mi szampon wlali.Czy do mcdive nie podjadę z własną szklanką po colę.