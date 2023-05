co to za brednie. Tutaj nie chodzi o to, że są "wyższe temperatury", bo to naturalne, że klimat się zmienia.

Chodzi o to jak szybko te temperatury rosną i ile st.C w skali roku.

Chodzi o to, z jaką dynamiką dochodzi do zmiany pogody. Jak gwałtowne są te zmiany i dlaczego stają się coraz to gwałtowniejsze.

A na to wskazuje zdecydowanie działalność człowieka.