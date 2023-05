No to jestem jeszcze ciekaw jak podważyli im pierwszy pomiar. I teraz za pozbawienie prawka powinni bulić.



Sam dostałem z tego guana mandat. Na fotce byłem jako drugi.

Jak w domu przeczytałem instrukcję to sam sobie przyznałem tytuł frajera tygodnia. Od tej pory przy najmniejszych wątpliwościach odmawiam z tego urządzenia mandatu. Sugeruje poczytać jak ma wyglądać pomiar tym sprzętem, udać głupa i zrobić pamiątkowe zdjęcie z pomiaru, wypytać pana z włączonym nagrywaniem Pokaż całość