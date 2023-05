Dla naszego dobra oczywiscie. :) gotuje sie zabka, i chyba za pozno zeby wyskoczyc z gara. Bawcie sie tu dobrze w tej Polsce. Teraz kolejny krok to wprowadzenie wirtualnej waluty polski wirtualny zloty z data waznosci do wykorzystania, bezwarunkowy dochod podstawowy i jestesmy w domu :) macie nie miec nic i byc szczesliwi. A juz Bron Boże żeby ktoś z Was miał ambicje wyrwać się z biedy i dołączyć do klasy wyższej. Pokaż całość