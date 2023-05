wszyscy tu cwani a jak przyjdzie co do czego to zrobicie jak wam baba albo matka powie "co wypada", dajcie spokój, zacząć to możecie od nie organizowania uroczystosci w kosciele a jak was ktos zapyta czy bedziecie chrzestnym to odpowiedzieć "nie", ale tu nie dacie rady do babki napinać sie jak to randomów z wypoku i pękniecie, na #!$%@? wgl na komunie łazicie? no też nie wiecie ale cośtm cośtam bo wypada