Polacy to tania i mało wydajna siła robocza i niestety to jedna z niewielu rzeczy, które mamy do zaproponowania. Polska przeznacza bardzo mało środków na dokształcanie czy doszkalanie obywateli. Poza dużymi miastami to praktycznie nie ma żadnych mozliwości, chyba że w średnich miastach jeśli już. Pracodawcy wolą taniego pracownika niż nowe maszyny. To nie tylko kwestia realiów, ale też mentalności niestety.