Transformacja energetyczna, jak każda transformacja gospodarcza, niesie ze sobą określone koszty. Im szybciej zrozumiemy, że na tym etapie jest to w Europie proces nieunikniony i skierujemy naszą energię na dopasowanie się do niego, a nie walkę z nim, to tym szybciej i lepiej dostosujemy się do nowych realiów gospodarczych. Choć zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne i bardzo kosztowne.

-Filip Elżanowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Prawników Prawa Energetycznego



