Zwykłe asset recovery. Pojechali do niego i powiedzieli, że kart nie kupił legalnie, tylko otrzymał w wyniku błędu innego podmiotu i proszą o ich oddanie (oczywiście za poźniejszą rekompensatą). Jeśli by odmówił i kazał im #!$%@?ć (do czego miał prawo), to po prostu oni zadzwoniliby po psy, żeby służby państwowe zrobiły mu wjazd na chatę, a także obciążyli kosztami odebrania własności ich klienta (oraz żądali ukarania go za przywłaszczenie czy inny, podobny Pokaż całość