Jaki kraj z kartonu. Polska sama zachęcała do inwestowania w energie odnawialne. Niech teraz nie marudzą. Niech wprowadza nowe taryfy any zachęcić ludzi do korzystania z energii w szczytowych godzinach, albo coś produkują.



A jak będą nam przycinać produkcję to do sądu ich o odszkodowania.