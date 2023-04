Mężczyznę niesłusznie oskarżono o pedofilię, co kosztowało go życie prywatne i zawodowe. Google latami z uporem odmawiało usunięcia linków do strony z oskarżeniami, co ostatecznie skończyło się w sądzie. Sędzia uznał, że Google działało w złej wierze i zapłaci 500 000 dolarów odszkodowania.