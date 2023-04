Uwaga: Klucz do zrozumienia całego cyrku ukraińsko-polskiego to:

Oligarchowie na Ukrainie to zwerbowana agentura USA, więc mają plecy silniejsze nawet od naszych państwowych służb.

To jest przyczyna tego cyrku w Polsce - PiS może tylko zacisnąć zęby i patrzeć z łzami jak im lecą sondaże w dół



Na poniższym filmie (niemiecki dokument z ang. napisami) są przedstawione mechanizmy werbowania i uzbrajania bojówek tzw. "demokratycznej opozycji" przez USA i oligarchów ukraińskich zwerbowanych Pokaż całość