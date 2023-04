Niemcy. Wszystkie elektrownie atomowe zamknięte

Szef niemieckiego Greenpeace, Martin Kaiser, wezwał rząd federalny do skupienia się na bezpiecznym usuwaniu odpadów nuklearnych.

Wcześniej można było bezpiecznie "usunać odpady do PL", teraz trochę kontrolują. Dajcie to do indii tam #!$%@?ą to do oceanu, a naszym zmienimy mikrofalówki na szkieła słoneczne do podgrzewania dań, ze względu na zwiększone promieniowanie. Najważniejsze że w papierach będzie legitny recykling i eko :)