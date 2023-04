Bardzo jestem ciekaw odpowiedzi sprzedawców gdyby dziecko zapytało co to za znaczek noszą. xD



- Wspieramy LGBTQ+

- A co to jest LGBTQ+?

- Geje, lesbijki i inne tego typu.

- Co to jest geje?

- To jak facet chce być z facetem zamiast z kobietą.

- Jak przyjaciele?

- Tak. Nie. Bardziej.

- To znaczy?

- Posłuchaj, wiesz co to są pszczółki?