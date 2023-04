Ale wtedy nie wiedzieliśmy z czym mamy do czynienia!!!11



Ostatnio jak tu napisałem, że wiedziałem, że nie ma żadnych powodów do tego by nie wychodzić na spacery, rower czy coś to mi jeden as tłumaczył, że nie mogłem tego wiedzieć bo nie miałem wówczas odpowiednich danych. XD