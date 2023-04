No ok, ale co im zrobicie? Nic, NIGDY nikt za te rzeczy nie odpowie, NIGDY, kiedy wy w końcu to zrozumiecie? Opozycja też wie, że nie pociągnie ich do odpowiedzialności, bo w przyszłości ktoś pociągnąłby przyszłą opozycję za wałki, które będą robić po dojściu do władzy. Raz kradniecie wy, raz kradniemy my.