Ta "niezależna" ich telewizja, koguty na dachu, odznaki i inne cyrkowe rzeczy. #!$%@?ą takie cyrki, że to aż żałosne, że ludzie nadal do niego dzwonią.

Osoby które na prawde wiedzą kim on jest i ile on znaczy po prostu zamykają mu drzwi przed twarzą.