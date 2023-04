Wciąż nie widzę sensu posiadania broni, której nie można bezpiecznie użyć.

Postrzelisz włamywacza? - idziesz siedzieć

Postrzelisz bandytę, który Cię napadł na mieście? - idziesz siedzieć

Wiadomo, lepiej pójść siedzieć, niż nie żyć, ale to wciąż marna sprawa.

Natomiast w trakcie wojny to i tak jeden karabin ci się zbytnio nie przyda, a w pojedynkę to sobie biedy możesz najwyżej narobić jak zaczniesz strzelać do okupanta. Dla tych zaś, którzy będą chcieli Pokaż całość