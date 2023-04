A zostali zatrzymani bo? Alkohol to legalna używka ze sprzedaży której państwo czerpie zyski. Może i rodzice byli z promilami, ale na tyle przytomni, że wezwali karetkę do jeszcze żywego dziecka. Co z pozostałą trójką dzieci, sami w domu siedzą? RMF to gówno a nie źródło informacji, masa domysłów.



"Według relacji legnica.naszemiasto.pl obydwoje mieli około 1 promila alkoholu we krwi. 28-latka wraz z 31-letnim mężczyzną zostali zatrzymani, aż do wyjaśnienia sprawy. W Pokaż całość