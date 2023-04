Pokaż całość

Przecież nawet to źródło, które podałeś nic nie mówi o energii elektrycznej. Złudzenie chciejstwa przeczytania wbrew treści.Tam jest mowa o nakładzie energetycznym 7 kWh na wyprodukowanie 1 litra paliwa na stacji.kWh to jednostka energii, a nie tylko energii elektrycznej. Można nawet przeliczać, że człowiek zużywa 2,3 kWh energii dziennie, ale to nie oznacza, że trzeba go podpinać do gniazdka.Zgadza się to z tym co napisałem ja. Wydobywamy