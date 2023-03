Nowy standard. Pamiętacie jak kilka lat temu płonęło 300 wysypisk śmieci? Zamknęli kogoś? Wyjaśniono coś? NIE. Wszyscy powiązani z Pis -zakładam tak bo tvp, politycy, rząd nabrali wody w usta i uja zrobili. Jak trzeba pilnować schodów, 'kostki' na Żoliborzu czy ostatnio Największego Polaka w Historii to ciągnie się to w nieskończoność i jest konferencja za konferencją.



Pożary śmietnisk były powiązane z PISem - change my mind