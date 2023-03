Fliper sprzedaje mieszkanie z dziadkiem "w słabej kondycji"

Co ty bredzisz gdyby nie socjalizm to problemu by nie było, bo dziadka komornik by #!$%@? i musiałby płacić za mieszkanie jak normalni ludzie a nie pasożytować na nowym właścicielu.Jak chcesz możesz dziadkowi zasponsorowac mieszkanie albo przygarnąć go do siebie, choć dobrze wiem co powiesz xD mityczni inni niech sponsorują bo inni przecież tak bogaci że nie maja co robić tylko sponsorować ludziom mieszkania.