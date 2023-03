Christie też ocenzurowana

no wiesz raczej tytuł z 1939 roku należało zmienić z "Ten Little N-word", najpierw w latach 60-tych na "Ten Little I-word", a gdy ten okazał się rasistowski w końcu zmieniono na "And Then There Were None". W Polsce zmieniono ten drugi tytuł dopiero w 2004. To akurat słuszna ingerencja.