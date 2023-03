Nie było to trudnie do przewidzenia że te plany to mrzonki.



Nie ma możliwości zbudowania infrastruktury dla tych samochodów w najbliższych latach.

Samochody nie nadają się do parkingów podziemnych ponieważ nie można ich ugasić a ładowanie ich na blokowiskach jest niemożliwe.



Spowodowało by to śmierć Europejskiej motoryzacji podczas gdy wszyscy na około normalnie jeździli by spalinówkami.



Odrealnione lobbowane przez Chińczyków europejskie elyty...