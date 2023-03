Z Regulaminu firmy Janusza:



Chorobowe:

Nie honorujemy już zwolnień od lekarza. Jeżeli jesteś w stanie iść do lekarza, to jesteś też w stanie dojść do pracy.



Dni wolne na życzenie pracownika:

Każdy pracownik ma 104 dni do wykorzystania. Nazywają się soboty i niedziele.



Wakacje:

Wszyscy pracownicy mają wakacje w te same dni. Są to: Nowy Rok, Dzień Pamięci, Dzień Niepodległości, Święto Pracy, święta Bożego Narodzenia.