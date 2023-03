Zaraz ktoś się zesra że "przecież takie są przepisy". #!$%@? mać. Tak są piraci i debile ale podobne debile są też z drugiej strony. Mam wrażenie, że w tym kraju jedyne metody zbierania poparcia społecznego przez samorządy to organizowanie festynów i nakładanie bezsensownie niskich ograniczeń prędkości ale "dla bezpieczeństwa, bo tu pijany rowerzysta został potrącony przez gościa co jechał 120 km/h więc zamiast 70 dajmy 50 i to się nazywa bezpieczeństwo a Pokaż całość