Wplacisz bezposrednio na konto. Wezma sobie x-xx % "na cele statuwe fundacji".

Auta w leasingu, prezes i ludzie tez biora kase. "Wolontariusze" to juz chyba w niewielu są. Przykład?

Ostatnio mielismy goscia z tych lekarzy bez granic, zona sie uparla ze lubi to stowarzyszenie.

To na koniec spotkania prosil zeby go pozniej ocenic w ankiecie, bo ma ostatnio dobre wyniki.

Jakby to charytatywnie robil to by mu nie zalezalo na ocenach, a