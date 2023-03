Polacy o in vitro: Powinno być dofinansowywane przez państwo

In vitro to dla szatana lepszy biznes niż aborcja, bo o ile aborcję wrażliwe osoby jeszcze mogą krytykować, o tyle chęć posiadania dziecka wciąż jest chwalebna i godna pochwały. Nikt jednak nie bierze pod uwagę, że in vitro to likwidacja wielu dzieci w celu powołania jednego.

Oczywiście można zapłodnioną komórkę nazwać "zlepkiem", a więc wylanie do kloaki kilku zlepków i pozostawienie przy życiu najbardziej rokującego nikogo nie szokuje.