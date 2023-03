nic dziwnego że russkie boty zrobią wszystko by zabetonowany elektorat pissu znowu na tą czerwoną plagę zagłosował, patrząc na to co robią (a prócz okradania ludzi nie robią kompletnie nic) ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) kraj ponosi większe straty niż Ukraina która jest bombardowana przez zleceniodawców takich pomysłów