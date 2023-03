JakiE to ScenY GrozYj jak to jest normalnośĆ w Polsce od dziesiąteK lat tyle, że teraz jest sporO więcej samochodóW więc bardzieJ trzeba uważaĆ. Kto ma rozuM ten wie co tO znaczy pierwszeństwO pieszegO w Polsce. NiektórzY myśleli, że wygrajĄ z pojazdeM mechanicznyM i już ich nie mA z nami. JakbY takie sytuacjE nie byłY czymś normalnyM w Polskich realiacH to by ich nie byłO od lat.