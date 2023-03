Nie upadli przez to na pewno. Ale się przyczyniło. I nie przez samą ideologię a przez to że przestali poświęcać 100% uwagi robieniu pieniędzy.

To samo dzieje się z filmami czy grami jak zamiast na jakości produktu skupiają się na ideologiach nie związanych z tym produktem.

Jeżeli widzisz komentarz reżysera na temat filmu jaki zrobił i skupia się na podkreśleniu diversity itp to wiadomo że to będzie gówno bo reżyser specjalnie nie Pokaż całość