Pedalarzom to się trochę w głowach pomieszało, żeby nie powiedzieć gorzej. Sami łamią przepisy drogowe jak leci, nie stosują się do ZASADY OGRANICZONEGO ZAUFANIA będącej podstawą ruchu drogowego, a każdego innego straszą mandatami i konsekwencjami. Gamonie myślą, że jak są w jakiś parodiowych ruchach miejskich to do nich należy cała przestrzeń i każdy ma spier..., jak przed karetką pogotowia albo policją na sygnałach, bo pan pedalarz jedzie. Roszczeniowe osobniki, które są obrażone Pokaż całość