Nie miał on znaczenia dla stabilności całego systemu.

Trzeba być ostatnią amebą ekonomiczną, by coś takiego napisać. Gdyby nie uratowano tego banku, to całe domino by się posypało, ale lepiej pieprzyć głupoty, że te pieniążki to biednym dzieciom można by dać...Zakopane za pisanie głupot