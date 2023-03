No i parę miesięcy minęło jak to wykopowo pisowskie esperty pyskowały jak to stopy są na bardzo dobrym poziomie a nawet za wysoko.

A inflacja dalej napiera i co najlepsze, już nie mamy konkurencji.

Czekam na te zapowiadane obniżki. A i ta wiara w szczyt pagórkowaty im glapińskiego zapinanego przez kulfona kaczafiego.

Ten kraj już #!$%@?ł sie na lata. I ten wzrost poparcia to idealna laurka jak przez lata zgnojone było szkolnictwo Pokaż całość