W Polsce to trafiĄ co najwyżeJ na biednych. Najbogatsi lecą do Tajlandii lub na FilipinY i tam robią swoje. Nikt im nie mówi, żE źle robią biorąC się za 9 letnie dziewczynY. ZresztĄ wystarczy popatrzeĆ na historiĘ Polski, królów czy piastów, oni nie raz dmuchali 12 latki a teraZ uczymY się o nich jako o wspaniałycH autorytetach.