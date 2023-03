Mam mieszkanie bez kredytu, ale panstwo powinno ingerowac w rynek mieszkaniowy. Tzw. "wolny rynek" jest zniszczony, system finansowy to zart, wiec ludzie zaczeli lokowac kapital w nieruchomosciach albo co gorsza traktowac to jako zrodlo inwestycji z szybka i wysoka stopa zwrotu. Mieszkanie to nie jest cos, ze jedna osoba (bogata) powinna ich miec dziesiec, a biedna osoba zero - Sorry Winnetou