Ziemniaczki mają być ładne i tej samej wielkości to co sie dziwić. Wszystkich tych buyer managerów w centrali sieciówek spożywczych powinni skazac za bezpośredni wpływ na naużywanie pestycydów w rolnictwie. MIalem okazje widzieć w akcji takiego gagatka który cofnął do Amplusa tira pomidorów bo znalazł w pierwszym pudle dwa zgniecione owoce. Zanim wróciły na linie i zanim je przepakowali to połowa poszła do utylizacji. Ręce opadją od takich historii bo to dzieje Pokaż całość