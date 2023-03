Ktokolwiek by nie był kierownikiem tego bajzlu to nie zmienia to faktu, że nikt nie zastanawia się nad pytaniem "Po jaką cholerę państwu stadnina koni?". Państwo nie powinno się zajmować takimi rzeczami. Od tego jest rynek prywatny. Państwo może prywatne przedsiębiorstwa co najwyżej zabierać na podróże zagraniczne by wspierać dobijanie międzynarodowych PRYWATNYCH umów między przedsiębiorcami, a potem czerpać zyski z podatków.