Pruszków: Nagrywali, jak znęcają się nad rówieśnikiem. Są zatrzymani

No i co że zatrzymani... to ich zaraz wypuszczą. I utrwalą w nich przekonanie o bezkarności. Sąd nałoży karę finansową, którą zapłacą rodzice, bo przecież nie "dzieci" i na tym się skończy. Państwo wyhoduje 6 nowych patoli, z przekonaniem że ich "prawo nie dotyczy". Bo jaka ich kara może spotkać? Sąd rodzinny i co? Pokiwaniem palcem?