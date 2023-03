pytanie czy to była matka czy macocha... osobiście znam jedną "rodzinę" gdzie ojciec i jego córka (matka zmarła na raka) ożenił się ponownie i córka na starcie zaznaczyła że nigdy nie będzie jej traktować jak matkę, ale poza tym żadnych przebojów nie uskuteczniała do tej pory. jedyne akcje młodej to totalne ignorowanie jej, i latanie z każdą pierdółką wymagającą prawnej zgody rodzica do taty. nie kązde dziecko zaakceptuje macochę, dla dzieci w Pokaż całość