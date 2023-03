Znowu bajka. Hiena na czarnym rynku kosztuje więcej niż rasowy pies. I hieny mają więcej wspólnego z kotami niż z psami, należą do kotowatych. Już sam kształt uszu na to wskazuje, psowate mają uszy trójkątne, ucho hieny bardziej przypomina ucho lwa. Gość kupił sobie egzotyczne zwierzątko bez papierów, a jak się pojawiły problemy to bajka, żeby nie składać wyjaśnień.