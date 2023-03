dla mnie chyba to jest najwieksza porazka tych rzadow. Do konca kadencji praktycznie polowa oszczednosci wyparuje. Oczywiscie dotyczy to tej bardziej zaradnej czesci spoleczenstwa wiec plebs pisowski nie narzeka bo po prostu nie ma oszczednosci. I jak te kwoty sie maja do jakiegos smiesznego ofe o ktorym niektorzy tak namolnie przypominaja.