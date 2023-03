Problem polega na tym że znalezienie kogokolwiek sensownego do pracy jest ciężkie. Jakiś czas temu byłem zaangażowany w proces szukania kogoś do swojego działu (księgowość). Zależało nam na kimś kto dopiero zaczyna prace, albo ma jakieś minimalne doświadczenie. Raczej do przyuczenia. Pensja raczej spoko jak na wymagania które stawialiśmy i warunki rynku. Rzeczywiście CV było bardzo dużo, tylko wybrać coś z tego to już dramat. Albo ludzie zupełnie z innej bajki (zero Pokaż całość