Ej ale.. noszkuraw mać, przecież nawet sam Fauci w kongresie przyznał się niemal bez mrugnięcia okiem, że ten cały covid to był wał i szczepionka była tylko po to by kasę skosić od naiwniaków ( ʘ ‿ ʘ ). Potem już szambo wybiło kompletnie i chyba już nikt NORMALNY nigdzie na świecie nie wierzy w jakąkolwiek skuteczność tego co jest w tej "szczepionce" LOL.