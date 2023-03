Kara smierci jak najbardziej ale jedynie w przypadkach ostatecznych. Jezeli koles z dozywociem kogos zabije w wiezieniu to co mu zrobia? Dodadza 15 lat do dozywocia?



Na takich kara smierci powinna byc straszakiem jak i dla recydywistow. Jezeli ktos zabil i po 15 latach wyszedl i zabil to czapa.



I nie bawic sie w koszty. Wrzucic do dziury i niech zdycha z glodu.