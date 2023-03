Jeden zdjął prezerwatywę, drugi jej zapomniał. Oskarżono ich o gwałt

TAK TO JEST GWAŁT. Z gwałtem mamy do czynienia (w uproszczeniu, pomijam kwestię zmanipulowania, ograniczenia umysłowego i kupę innych rzeczy) gdy ofiara nie wyrażała zgody na daną czynność seksualną. Jeśli kobieta zgodziła się na stosunek z gumką, a facet sobie ją po cichu zdjął to na taki stosunek już zgody nie miał.



Wgl. co to jest za pomysł? Potajemnie zciągać gumkę w trakcie stosunku. #!$%@?ństwo to nie zna miary- przecież to nie Pokaż całość