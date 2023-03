To prawda, ALE przyjrzyjcie się grafice dokładnie. Nawet, gdyby zrównać (a wręcz obniżyć)wiek emerytalny dla mężczyzn, to i tak dożywalność będzie niższa, niż u kobiet. Natomiast postulat, by z tego powodu faceci przechodzili na emeryturę w wieku powiedzmy 50 lat jest niedorzeczny (choć w służbach mundurowych ma to miejsce). Przede wszystkim mężczyźni mają dużo większe predyspozycje do samobójstw i nieleczenia chorób.



I żeby nie było: popieram zrównanie wieku emerytalnego, ale chciałbym, żebyście Pokaż całość