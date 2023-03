Komunizm 2.0, czyli nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy

tylko ze wlasnie to co panuje w europie dla wielu murikanow jest nie do pomyslenia, ze toz to istny socjalizm i kto to widzial. I racej mlodzi zaczynaja postrzegac to jako mozliwa sciezke. czyli europeiski system ubezpieczenia, edukacji.



Z reszta to jest widoczne na kanalach amerykanow ktorzy zaczynaja pracowac w europie, nagle gdy sie dowiaduja ze system pozwala im na zrobienie zebow czy podstawowych badan i nie umrzec z glodu.



No i Pokaż całość